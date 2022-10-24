«Бенфика» — «Ювентус»: когда матч Лиги чемпионов, во сколько начало, где смотреть

25 октября состоится матч Лиги чемпионов, в котором сыграют «Бенфика» и «Ювентус». Начало запланировано на 22:00 мск. Прямую трансляцию этой игры покажет телеканал «Матч!».



10 лучших прогнозов на сегодня.



Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 2.00. Успех гостей оценивается в 3.90. На ничью дают коэффициент 3.60.



Букмекеры сомневаются, что матч «Бенфика» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча – также за 1.93.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.81.



Экспресс с коэффициентом 5.06.

Прогноз на матч «Лейпциг» — «Реал» с коэффициентом 3.60.

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