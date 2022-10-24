«РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид: когда матч Лиги чемпионов, где и во сколько покажут

25 октября состоится матч Лиги чемпионов, в котором сыграют «РБ Лейпциг» и «Реал» Мадрид. Начало запланировано на 22:00 мск. Прямую трансляцию этой игры покажет телеканал «Матч Футбол 2».



10 лучших прогнозов на сегодня.



Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 2.48. Успех хозяев оценивается в 2.90. На ничью дают коэффициент 3.60.



Букмекеры ссчитают, что матч «РБ Лейпциг» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча – также за 2.28.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.56.



Экспресс с коэффициентом 5.06.

Прогноз на матч «Лейпциг» — «Реал» с коэффициентом 3.60.

«Я русский, чего вы ко мне докопались?». Аршавин — о поездке в Англию.



Клуб Артёма Дзюбы потерял первое место в чемпионате Турции.



Рианчо: Абаскаль запросто может возглавить «Барселону».