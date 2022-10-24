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«Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: когда матч Лиги чемпионов, где смотреть, какой канал

«Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: когда матч Лиги чемпионов, где смотреть, какой канал
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25 октября состоится матч Лиги чемпионов, в котором сыграют «Боруссия» Д и «Манчестер Сити». Начало запланировано на 22:00 мск. В прямой эфире эту игру покажет телеканал «Матч Футбол 1».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу «Сити» предлагается с коэффициентом 1.62. Успех гостей оценивается в 5.30. На ничью дают коэффициент 4.50.

Букмекеры считают, что матч «Боруссия» Д — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.70.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.54.

Экспресс с коэффициентом 5.06.

Прогноз на матч «Лейпциг» — «Реал» с коэффициентом 3.60.

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