Прогноз на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Вашингтон»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» — «Вашингтон».
Ставка: победа «Вашингтона» за 2.55.
Александр Овечкин пока не блещет. Из стартовых шести игр сезона нападающему «Вашингтона» удалась только встреча с «Ванкувером», где он выбил 2+2. Победу над «Лос-Анджелесом» ковали другие российские хоккеисты. На счету Евгения Кузнецова, который вернулся после одноматчевой дисквалификации, одна голевая передача. А у Дмитрия Орлова сразу три ассиста.
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«Нью-Джерси» провели неплохую предсезонку, выиграв пять из семи выставочных матчей. Но старт регулярного чемпионата обескуражил. 10 шайб было пропущено от «Филадельфии» и «Детройта». Однако три дня паузы после поражения от «красных крыльев» пошли «дьяволам» на пользу – три победы подряд. Сказались и преимущества логистики – в последних четырёх играх «Дэвилз» сыграли три домашних матча и съездили на автобусе в Нью-Йорк в гости к «Айлендерс».
«Вашингтону» в плане путешествий пришлось чуть хуже – за шесть стартовых матчей приходилось два раза слетать в Канаду и проиграть там оба матча. Выезд в Ньюарк будет третьим в сезоне. Но этот матч должен стать первой победной игрой в гостях. «Вашингтон» в последние годы очень хорошо играет против «Дэвилз» – 10 побед в 11 последних встречах, в том числе пять гостевых побед подряд. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.55.
Экспресс с коэффициентом 5.06.
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