Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Маккаби».



Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2.5) за 1.78.



Пока футбольная пресса наперебой освещает возможный переход Килиана Мбаппе в «Реал», француз стал лучшим бомбардиром «ПСЖ». Два гола в ворота «Аяччо» позволили Мбаппе нарастить отрыв от Неймара до четырёх мячей. Бразильцу было ответить нечем, потому что он пропускал матч по причине дисквалификации, а значит против «Маккаби» Неймар выйдет отдохнувший и с дополнительной мотивацией. На гол Неймара дают коэффициент 1.53.



10 лучших прогнозов на сегодня.



Матч с «Аяччо» стал первым для парижан за семь встреч, когда удалось отправить в ворота соперника три мяча. И всего вторым за тот же временной отрезок, когда удалось отличиться более, чем однажды. Впрочем, и уровень соперников у «ПСЖ» был неплохой – «Ницца», «Бенфика» (дважды) и «Марсель». Прошлый раз три гола парижане забивали как раз в ворота «Маккаби», когда в Хайфе пришлось отыгрывать отставание в один мяч после провального первого тайма.



«Маккаби» показал, что он не собирается быть мальчиками для битья в достаточно непростой группе и обыграл дома «Ювентус». Но магия своего стадиона это одно, а магия «Парк де Пренс» – совсем другое. В последних шести выездных матчей Лиги чемпионов, сыгранных «Маккаби» в 2021 и 2022 году, лишь однажды израильский клуб пропустил менее двух мячей.

К тому же, у «ПСЖ» на один день подготовки к матчу больше. «Маккаби» после матча чемпионата Израиля совершает далёкий перелёт и вынужден играть через два дня на третий. Будет разгром. Поставить на хозяев с форой (-2.5) мяча можно с коэффициентом 1.78.



Экспресс с коэффициентом 5.06.

Прогноз на матч «Лейпциг» — «Реал» с коэффициентом 3.60.

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