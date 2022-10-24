Прогноз на матч «Зенит» — «Сочи» в чемпионате России

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Сочи», который состоится 24 октября.
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.89.
Несмотря на некоторые проблемы с концентрацией футболистов в кубковых играх, в национальном первенстве «Зенит» идёт без поражений. Команда с методичностью миксера перемалывает своих конкурентов и как каток катит к очередному чемпионскому титулу.
Экспресс с коэффициентом 8.00.
Действительно, команда, которая может выставить два примерно равнозначных состава, не должна испытывать проблем. Промежуточный итог — первое место и 33 очка в активе. Отрыв заметный, хотя «Спартак» накануне уверенно взял три балла.
Игроки «Сочи» находятся в кризисе, что видно из двух побед за последние 10 матчей. Проблемы преследуют гостей не только в чемпионате, но и в кубковых играх. По большому счёту не сдаётся только Нобоа. Он в восхитительной форме и регулярно поражает ворота соперника.
Учитывая его личную мотивацию, весьма вероятно, что эквадорец отправит мяч в ворота команды Семака. Но этого будет недостаточно даже для ничейного исхода.
«Зенит» находится не на пике формы и действует процентов на 60 от максимальной мощности. Тем не менее даже этого должно хватить, чтобы разобраться с любым соперником в РПЛ, особенно на домашней арене. Тем не менее проблемы в обороне скрыть не удаётся. Рекомендуем изучить ставку «победа «Зенита» с форой (-1.5)» за коэффициент 1.89.
Желающим рискнуть и сыграть на высоких коэффициентах предлагаем присмотреться к исходу «победа «Зенита» и обе забьют» за 2.89. Отметим, что хозяева пропустили в трёх из последних четырёх встреч.
Андрей Тихонов дал прогноз на матч «Зенит» — «Сочи».
Прогноз на матч «Лейпциг» — «Реал» с коэффициентом 3.60.
Павел Погребняк сделал прогноз на матч «Зенит» — «Сочи».
Прогноз на матч «Боруссия» — «Ман Сити» с коэффициентом 2.46.
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