Эксперты предлагают коэффициент 6.90 на дубль Овечкина в матче с «Нью-Джерси»

25 октября в 2:00 мск на льду «Пруденшиал-центр» состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встретятся «Нью-Джерси» и «Вашингтон».

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Аналитики оценили шансы команд, выбрав фаворитами хозяев: поставить на победу «Нью-Джерси» в основное время можно с коэффициентом 2.27, а победа «Вашингтона» оценена в 2.70. На ничью букмекерские конторы предлагают поставить за 4.66.

Всё внимание будет приковано к основному нападающему «Вашингтона» — Александру Овечкину. Хоккеист нацелился на рекорд Гретцки, но сезон-2022/2023 начал не так удачно, как ожидали многие.

В шести играх Ови забросил две шайбы. На гол россиянина в матче «Нью-Джерси» — «Вашингтон» эксперты предлагают поставить с коэффициентом 1.90. Также аналитики оценили шансы Овечкина оформить первый дубль в сезоне-2022/2023 НХЛ – коэффициентом 6.90.

Кроме того, можно поставить на хет-трик Александра Овечкина – за 28.0.

Экспресс с коэффициентом 4.84 на НХЛ.

Прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Вашингтон» с коэффициентом 3.70.

Знарок: на последние матчи мы выходим как на последний бой.

Прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Питтсбург» с коэффициентом 4.00.

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