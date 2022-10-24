Эксперты предлагают коэффициент 6.90 на дубль Овечкина в матче с «Нью-Джерси»

25 октября в 2:00 мск на льду «Пруденшиал-центр» состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встретятся «Нью-Джерси» и «Вашингтон».
Аналитики оценили шансы команд, выбрав фаворитами хозяев: поставить на победу «Нью-Джерси» в основное время можно с коэффициентом 2.27, а победа «Вашингтона» оценена в 2.70. На ничью букмекерские конторы предлагают поставить за 4.66.
Всё внимание будет приковано к основному нападающему «Вашингтона» — Александру Овечкину. Хоккеист нацелился на рекорд Гретцки, но сезон-2022/2023 начал не так удачно, как ожидали многие.
В шести играх Ови забросил две шайбы. На гол россиянина в матче «Нью-Джерси» — «Вашингтон» эксперты предлагают поставить с коэффициентом 1.90. Также аналитики оценили шансы Овечкина оформить первый дубль в сезоне-2022/2023 НХЛ – коэффициентом 6.90.
Кроме того, можно поставить на хет-трик Александра Овечкина – за 28.0.
Экспресс с коэффициентом 4.84 на НХЛ.
Прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Вашингтон» с коэффициентом 3.70.
Знарок: на последние матчи мы выходим как на последний бой.
Прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Питтсбург» с коэффициентом 4.00.
- 24 октября 2022
-
23:00
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:22
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30