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«РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид: эксперты назвали шансы команд в матче Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид: эксперты назвали шансы команд в матче Лиги чемпионов
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25 октября состоится матч Лиги чемпионов, в котором сыграют «РБ Лейпциг» и «Реал» Мадрид. Начало запланировано на 22:00 мск. Прямую трансляцию этой игры покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 2.48. Успех хозяев оценивается в 2.90. На ничью дают коэффициент 3.60.

Букмекеры считают, что матч «РБ Лейпциг» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.28.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.56.

Экспресс с коэффициентом 4.64.

Прогноз на матч «Лейпциг» — «Реал» с коэффициентом 3.60.

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