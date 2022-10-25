«Зенит» — «Сочи»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто забивал

24 октября состоялся заключительный матч 14-го тура РПЛ, в котором «Зенит» на своём поле играл с «Сочи».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Хозяева открыли счёт на второй минуте встречи благодаря усилиям Ивана Сергеева. На 11-й минуте «Зенит» укрепил своё преимущество — в этот раз отличился Малком после передачи Вендела. На 25-й минуте Иван Сергеев оформил дубль, точный пас ему отдал Вячеслав Караваев. На 32-й минуте забитым мячом отличился Вендел, результативная передача на счету Далера Кузяева.
На 53-й минуте ворота Сослана Джанаева прошил Вильмар Барриос, сделав счёт 5:0. На 74-й минуте Малком забил ещё один гол своей команды, оформив дубль в этой встрече. На 76-й минуте вышедший на замену Густаво Мантуан стал автором ещё одного гола хозяев и установил итоговый счёт встречи — 7:0.
После этой победы «Зенит» набрал 36 очков, оторвавшись от идущего на второй строчке «Спартака» на семь очков. «Сочи» остался на восьмом месте, у команды 20 очков.
Экспресс с коэффициентом 4.64.
Прогноз на матч «Бенфика» — «Ювентус» с коэффициентом 8.00.
Эмери может сменить Джеррарда на посту главного тренера «Астон Виллы».
«Аталанта» закрыла долг перед «Локомотивом» за трансфер Миранчука.
У Дзюбы нет конфликта с главным тренером «Адана Демирспор» Монтеллой.
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