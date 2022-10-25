«Металлург» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли

24 октября в Магнитогорске состоялся матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» играл на своём льду с «Ак Барсом». Победу со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) одержали хозяева.
Лучшие прогнозы на КХЛ.
В первом периоде команды голов не забили.
На 10-й минуте второго периода нападающий хозяев Егор Коробкин с передач Григория Дронова и Данилы Юрова открыл счёт в матче.
На третьей минуте третьего периода Кирилл Адамчук восстановил равенство в счёте с передач Вадима Шипачёва и Никиты Лямкина. Вторую шайбу «Металлурга» забросил Никита Коростелёв с передач Филиппа Майе и Брендана Лайпсика.
Экспресс с коэффициентом 4.64.
Знарок: на последние матчи мы выходим как на последний бой.
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НХЛ может провести матчи в Австралии.
Гимаев: увольнение Назарова из «Сочи» — логичное решение.
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