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«Металлург» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли

«Металлург» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли
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24 октября в Магнитогорске состоялся матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» играл на своём льду с «Ак Барсом». Победу со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) одержали хозяева.

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В первом периоде команды голов не забили.

На 10-й минуте второго периода нападающий хозяев Егор Коробкин с передач Григория Дронова и Данилы Юрова открыл счёт в матче.

На третьей минуте третьего периода Кирилл Адамчук восстановил равенство в счёте с передач Вадима Шипачёва и Никиты Лямкина. Вторую шайбу «Металлурга» забросил Никита Коростелёв с передач Филиппа Майе и Брендана Лайпсика.

Экспресс с коэффициентом 4.64.

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