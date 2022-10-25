«Лейпциг» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Реал» (Мадрид).
Ставка: результативная ничья за 4.20.
«Лейпциг» очень сильно прибавил на осеннем отрезке сезона и выглядит сейчас весьма угрожающе для любого оппонента. Команда вернула себе былую уверенность в атакующих действиях и стала значительно больше забивать. А невероятный камбэк в матче предыдущего тура Бундеслиги лишь подтверждает слова, что с духом и качеством нападения у «быков» всё в полном порядке.
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Что же касается «Реала», то клуб находится в отличных кондициях, не проиграл ни разу во всех официальных турнирах с мая месяца и иногда просто не замечает своих оппонентов. «Сливочные» отлично бегут вперёд и так же здорово обороняются большим количеством игроков, стараясь прервать атаки соперников ещё на их половине поля. На данный момент мадридцы выглядят очень мощно и переиграть их будет невероятно сложно.
На мой взгляд, противостояние ожидается интересное и боевое. «Реал», по большому счёту, уже обеспечил себе участие в весенней стадии турнира, но вполне может теоретически лишиться первой строчки. Это заставит мадридцев серьёзно отнестись к предстоящей встрече. Да и «быкам» крайне важно взять очки дома, ведь на пятки немцам наступает «Шахтёр». Я считаю, что поединок обязательно порадует забитыми мячами, а завершится всё ничейным исходом», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 4.64.
Прогноз на матч «Лейпциг» — «Реал» с коэффициентом 3.60.
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