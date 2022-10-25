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«Адмирал» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Адмирал» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Адмирал» — «Северсталь».

Ставка: победа «Адмирала» в матче за 2.11.

«Дальневосточное турне для «Северстали» волею календаря получается сверхнасыщенным: туда – через Омск, назад – через Новосибирск. Перед отъездом череповчане успели дважды проиграть дома (но там соперники были «ломовые» — «Локомотив» и «Салават»). И вот поражение в Омске — и налицо проигрышная серия, которая насчитывает уже три матча и имеет все предпосылки к тому, чтобы продлиться, по крайней мере, до Хабаровска.

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Предпосылки эти связаны в первую очередь с тем, что «Северсталь» достаточно тяжело играет на Дальнем Востоке в целом и во Владивостоке особенно. В этом морском городе команды сыграли всего восемь матчей, и в пяти из них победил «Адмирал», а на долю череповчан пришлось лишь три победы.

В дальней выездной серии, к которым дальневосточная относится в первую очередь, наиболее сложными являются второй и третий матчи. Первый «Северсталь» уже проиграла. Второй будет во Владивостоке, пусть и не с таким мощным соперником, но зато на сверхузкой площадке против соперника, отдыхавшего на двое суток больше и никуда при этом не ездившего.

Резюме: предположу, что в предстоящем противостоянии «Адмирал» должен набрать два очка. Если при этом «Северсталь» сумеет зацепиться за одно – будет хорошо. Но, скорее всего, зацепиться не сможет, однако на победу приморцев в основное время ставить не возьмусь», — сказал Лебедев.

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