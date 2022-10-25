«Адмирал» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Адмирал» — «Северсталь».
Ставка: победа «Адмирала» в матче за 2.11.
«Дальневосточное турне для «Северстали» волею календаря получается сверхнасыщенным: туда – через Омск, назад – через Новосибирск. Перед отъездом череповчане успели дважды проиграть дома (но там соперники были «ломовые» — «Локомотив» и «Салават»). И вот поражение в Омске — и налицо проигрышная серия, которая насчитывает уже три матча и имеет все предпосылки к тому, чтобы продлиться, по крайней мере, до Хабаровска.
Лучшие прогнозы на КХЛ.
Предпосылки эти связаны в первую очередь с тем, что «Северсталь» достаточно тяжело играет на Дальнем Востоке в целом и во Владивостоке особенно. В этом морском городе команды сыграли всего восемь матчей, и в пяти из них победил «Адмирал», а на долю череповчан пришлось лишь три победы.
В дальней выездной серии, к которым дальневосточная относится в первую очередь, наиболее сложными являются второй и третий матчи. Первый «Северсталь» уже проиграла. Второй будет во Владивостоке, пусть и не с таким мощным соперником, но зато на сверхузкой площадке против соперника, отдыхавшего на двое суток больше и никуда при этом не ездившего.
Резюме: предположу, что в предстоящем противостоянии «Адмирал» должен набрать два очка. Если при этом «Северсталь» сумеет зацепиться за одно – будет хорошо. Но, скорее всего, зацепиться не сможет, однако на победу приморцев в основное время ставить не возьмусь», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
Самсонов потерпел первое поражение в составе «Торонто».
Овечкин вышел на 74-е место по матчам в НХЛ.
Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по победным голам.
СКА одержал 12 побед за 13 последних матчей в КХЛ.
- 25 октября 2022
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 24 октября 2022
-
23:00
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:22
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30