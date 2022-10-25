«ПСЖ» — «Маккаби»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Маккаби» (Хайфа) в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: победа «ПСЖ» в 1-м тайме с форой (-1) за 1.80.
«В группе H двоевластие: «ПСЖ» и «Бенфика» имеют одинаковое количество очков. Пока эти команды не проигрывали. И у Парижа домашний матч с «Маккаби» из Хайфы. Израильтяне неожиданно переиграли «Ювентус» — 2:0, и пока что «Маккаби» обошёл туринцев в турнирной таблице по дополнительным показателям.
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У Парижа своя история, им, конечно, хочется выйти из группы с первого места. Никто не поймет Галтье (руководство в первую очередь), если «ПСЖ» из этой группы не сможет выйти с первого места. Здесь домашний матч для парижан с соперником, которого на выезде обыграли с трудом, даже проигрывали ему, но додавили в концовке — 3:1. Я думаю, дома Париж сразу попытается показать свой уровень, класс. А этого класса более чем достаточно.
Уже в первом тайме всё может плачевно закончиться для «Маккаби». Мой прогноз — победа «ПСЖ» в первом тайме с форой (-1) за 1.80», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
Прогноз на матч «Бенфика» — «Ювентус» с коэффициентом 8.00.
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