«Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру 5-го тура Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» (Дортмунд) — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 2.09.
«Боруссия» очень неплохо смотрится в последнее время и добыла две убедительные победы, в которых не пропустила ни одного мяча, что немаловажно. Дортмундцы стали более солидно смотреться в качестве оборонительных построений и редко позволяют противникам подолгу разыгрывать свои комбинации. Ситуация в группе для них довольно комфортная, но терять очки в оставшихся матчах не рекомендуется.
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«Манчестер Сити» никак не может подобраться ближе к «Арсеналу» в чемпионате, споткнувшись в позапрошлом туре и уступив «Ливерпулю». Однако это никак не отражается на кондициях и желании «горожан» побеждать во всех турнирах, в которых они принимают участие. Коллектив хорош по всем параметрам и остаётся одним из лучших в Европе на данный момент, имея просто потрясающую эффективность в нападении.
На мой взгляд, встреча двух лидеров группы ожидается непростой для хозяев поля. «Шмели» ещё имеют математические шансы выйти с первого места, но они даже дома иногда теряют стабильность. Уж если дортмундцы начинают пропускать, то одним мячом это редко ограничивается. Я считаю, что «горожане» обязательно забьют и, скорее всего, даже не раз. Полагаю, что у хозяев не хватит ресурсов сдержать такого грозного оппонента и они уступят», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
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