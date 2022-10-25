«Авангард» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 25 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Барыс».
Ставка: победа «Авангарда» за 1.67.
«Весьма интересный матч, прежде всего со статистической точки зрения. Потому что у «Авангарда» за последние восемь лет наработалось почти двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках. Но вот что интересно: преимущество это наработалось в матчах плей-офф и в выездных матчах «ястребов». Именно так: в Казахстане омичи играют с «Барысом» лучше, чем дома. А дома в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, полная ничья.
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То есть у «Барыса» в Омске шансов даже больше, чем дома. Другое дело, что соперники подошли к этому матчу практически на встречных курсах. «Авангард» потихоньку приходит в себя, адаптируется к новым для себя домашним условиям и хоть проигрывает до сих пор больше, чем выигрывает, но определённая позитивная динамика уже видна. И, скажем, в предыдущем туре «ястребы» одолели весьма крепкую и зубастую «Северсталь». «Барыс» же, наоборот, играл весьма неплохо, но два своих предыдущих матча проиграл – дома «Магнитке» (причем всухую) и на выезде «Нефтехимику». То есть налицо определённые проблемы с реализацией.
Таким образом, складывается прогноз, согласно которому «Авангард» должен обыгрывать казахстанцев. Матч не будет простым, скорее всего, завершится с преимуществом в одну шайбу. Но «ястребы» тем не менее пережмут казахстанцев и управятся в основное время», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
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