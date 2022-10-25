«Лейпциг» — «Реал»: ставка Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Лейпциг» — «Реал» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.



«Реал» сейчас играет в футбол, близкий к идеальному. Даже без Карима Бензема мадридцы способны обыграть «Севилью». Нельзя сказать, что игра прошла просто, лишь в самой концовке удалось забить два красивых мяча и добыть победу. Вальверде, который находится сейчас в отличной форме, забил, и Винисиус великолепен. В общем, «Реал» близок к идеальным кондициям.



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Матч с «Лейпцигом» даст ответ всего лишь на один вопрос: выйдет команда из группы сейчас или выйдет после 6-го тура. А вот для немцев эта игра сродни финалу, так как очень многое зависит от этой встречи.



«Лейпциг» много забивает в последнее время. За последние четыре матча на счету команды 12 голов. «Реал», в свою очередь, за последние три матча забивал каждый раз по три мяча.



Скорее всего, этот матч про голы. Да, первый матч в Мадриде сложился непросто в первую очередь для «Реала». «Лейпциг» ни в чём не уступал долгое время, были прекрасные моменты. Тимо Вернер, как обычно, не реализовывал свои моменты. Немцы были близки к тому, чтобы забить, но не забили, а «Реал», как он любит это делать, подловил соперника в самой концовке.



Скорее всего, стоит ждать обоюдоострого футбола. «Лейпциг», понимая, что есть очень сильная группа атаки у соперника, может сыграть от обороны. Но вряд ли «Лейпциг» будет подстраиваться под «Реал». Скорее всего, они постараются затащить «Реал» в свой быстрый футбол», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 14.40.



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