«Динамо» Загреб — «Милан»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Хорватии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» Загреб — «Милан» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Милана» за 1.85.
«Милан» после двух туров находился в комфортном положении, но после этого проиграл два матча «Челси». Были проблемы с составом, много травмированных, но это никого не волнует.
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Сейчас «Милану» надо выигрывать в гостях у загребского «Динамо». На мой взгляд, шансы хорошие: качество состава у итальянского клуба гораздо выше, вернулись некоторые травмированные, в последних встречах команда выглядит убедительно. Хорватский клуб, как мне кажется, выложил все эмоции на игру с «Челси» на старте турнира. Сейчас уже класса не хватит, как его не хватало с «Зальцбургом». Мы же не можем вернуть всех великих воспитанников в «Динамо».
«Милан» выиграл первый матч у «Динамо», несмотря на красивый гол Оршича, и здесь он дожмёт хорватов. Леау хорош, Диас наконец-то заиграл так, как год назад. И главное — миланцы умеют додавливать.Так что ставлю на чистую победу «Милана», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
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