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«Зальцбург» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на игру группового этапа Лиги чемпионов

«Зальцбург» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на игру группового этапа Лиги чемпионов
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Зальцбург» – «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.79.

«Одно очко разделяет команды. «Зальцбург» идёт вторым, «Челси» лидирует. Это уже говорит о силе австрийского клуба. В чемпионате Австрии «Зальцбург» идёт на первом месте, «Челси» идёт пятым в Англии.

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Обе команды объединяет тот факт, что они в субботу сыграли тяжелейшие матчи с принципиальными соперниками. Обе сыграли ничьи.

«Челси» для выхода в плей-офф нужно побеждать. Думаю, именно это команда и сделает.

Даже не сомневаюсь, что Поттер победит уверенно. По большому счёту здесь можно брать победу «Челси» с Ф2 (-1.5). Счёт 0:2 мне видится наиболее вероятным.

Если вспомнить первую игру в Лондоне, синие имели ощутимое преимущество. Но австрийцы сумели сравнять счёт, получилась ничья. Думаю, что здесь фортуна вернёт лондонцам должок», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 14.40.

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