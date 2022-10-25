«Зальцбург» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на игру группового этапа Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Зальцбург» – «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 1.79.
«Одно очко разделяет команды. «Зальцбург» идёт вторым, «Челси» лидирует. Это уже говорит о силе австрийского клуба. В чемпионате Австрии «Зальцбург» идёт на первом месте, «Челси» идёт пятым в Англии.
10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.
Обе команды объединяет тот факт, что они в субботу сыграли тяжелейшие матчи с принципиальными соперниками. Обе сыграли ничьи.
«Челси» для выхода в плей-офф нужно побеждать. Думаю, именно это команда и сделает.
Даже не сомневаюсь, что Поттер победит уверенно. По большому счёту здесь можно брать победу «Челси» с Ф2 (-1.5). Счёт 0:2 мне видится наиболее вероятным.
Если вспомнить первую игру в Лондоне, синие имели ощутимое преимущество. Но австрийцы сумели сравнять счёт, получилась ничья. Думаю, что здесь фортуна вернёт лондонцам должок», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
Прогноз на матч «Бенфика» — «Ювентус» с коэффициентом 8.00.
Украина потребует исключения России из УЕФА и ФИФА.
«ПСЖ» начал работу над новым контрактом Месси.
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Астон Виллу».
- 25 октября 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 24 октября 2022
-
23:00
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:00