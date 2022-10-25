«Лейпциг» — «Реал»: ставка Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Германии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Лейпциг» – «Реал».
Ставка: «Лейпциг» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.93.
«Реал» уже обеспечил себе место в плей-офф, и этот факт может повлиять на подход к этой игре. Смысла перенапрягаться в Лейпциге у мадридцев не будет, и, скорее всего, они предстанут в том же виде, что и в Варшаве, где «Шахтёр» выглядел куда более мотивированной командой.
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«Лейпциг», мало того что находится в хорошем состоянии, так ещё и наверняка будет воспринимать игру с клубным чемпионом Европы чуть ли не как главную игру сезона. Настрой у команды Марко Розе будет соответствующим, а умения у них достаточно. В последних четырёх играх они забили 12 мячей и наверняка будут иметь достаточно шансов против соперника, не играющего на все сто», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
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