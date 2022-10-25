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«Авангард» — «Барыс»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ в Омске

«Авангард» — «Барыс»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ в Омске
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Барыс».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.66.

«У сегодняшнего «Авангарда» психология если не аутсайдера, то глухого середняка. «Ястребы» искренне радуются, когда получается обыграть «Амур» или в валидольном стиле перебросать «Северсталь». «Барыс» — куда более уверенная в себе команда. Даже против таких опасных соперников, как «Ак Барс» или «Торпедо», казахстанцы стараются действовать с позиции силы.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

У Скабелки особый зуб на хоккейный Омск еще с 2018-го, так что настрой гостей будет кубковым. А тактически им будет удобно ловить сибиряков на контратаках. «Барыс» не даст хозяевам забить много, ставил бы на то, что будет меньше пяти голов. Но победы гости добьются — они на данный момент выглядят более грамотно. Тем не менее выбираю ставку на тотал меньше 5.5», — сказал Емелин.

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