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«Боруссия» — «Ман Сити»: прогноз Егора Титова на игру 5-го тура Лиги чемпионов

«Боруссия» — «Ман Сити»: прогноз Егора Титова на игру 5-го тура Лиги чемпионов
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Боруссия» — «Манчестер Сити» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.78.

«Не так просто прогнозировать матч, который не имеет особого турнирного значения. Но, думаю, здесь будет более конкретный матч в плане реализации моментов. В первой встрече голы пошли только после перерыва, к тому же «Боруссия» повела, сейчас всё будет проще с ментальной точки зрения. Никто уже не будет бояться пропустить, и те и другие сыграют в своём стиле.

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Думаю, здесь сразу пойдут моменты, команды будут играть на публику, пытаться забивать. Конечно, в Дортмунде все ждут Холанда, но вряд ли он выйдет на поле в старте. Но и без него у «Манчестер Сити» хватает исполнителей.

Учитывая отсутствие мотивации, ставлю на то, что «Манчестер Сити» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча. Дортмунду, по сути, не за что бороться, а даже резерв команды Гвардиолы прекрасен, два мяча забьёт без проблем. Мне кажется, обе команды преимущественно будут думать об атаке, поэтому мой вариант имеет все шансы победить», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 14.40.

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