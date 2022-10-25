«Боруссия» — «Ман Сити»: прогноз Егора Титова на игру 5-го тура Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Боруссия» — «Манчестер Сити» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.78.
«Не так просто прогнозировать матч, который не имеет особого турнирного значения. Но, думаю, здесь будет более конкретный матч в плане реализации моментов. В первой встрече голы пошли только после перерыва, к тому же «Боруссия» повела, сейчас всё будет проще с ментальной точки зрения. Никто уже не будет бояться пропустить, и те и другие сыграют в своём стиле.
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Думаю, здесь сразу пойдут моменты, команды будут играть на публику, пытаться забивать. Конечно, в Дортмунде все ждут Холанда, но вряд ли он выйдет на поле в старте. Но и без него у «Манчестер Сити» хватает исполнителей.
Учитывая отсутствие мотивации, ставлю на то, что «Манчестер Сити» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча. Дортмунду, по сути, не за что бороться, а даже резерв команды Гвардиолы прекрасен, два мяча забьёт без проблем. Мне кажется, обе команды преимущественно будут думать об атаке, поэтому мой вариант имеет все шансы победить», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
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