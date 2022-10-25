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«Бенфика» — «Ювентус»: прогноз Дмитрия Шнякина на игру Лиги чемпионов в Лиссабоне

«Бенфика» — «Ювентус»: прогноз Дмитрия Шнякина на игру Лиги чемпионов в Лиссабоне
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Комментатор и ведущий Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Туринцев ждет сверхпринципиальная игра. Это последний шанс для «Ювентуса» зацепиться за что-то в Лиге чемпионов. По факту шансов не так-то и много, но есть ощущение, что «Ювентус» пошёл на поправку. Надо как-то отреагировать на то, что случилось в матче с «Маккаби». У туринцев будет экстранастрой, будут фланговые атаки, которых было очень много в матче с «Эмполи».

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Именно фланговая игра туринцев может принести успех, ведь там ищут Милика, Влаховича, который сто процентов сыграет. «Бенфика», в свою очередь, очень стабильна. Как вы помните, она переиграла «Ювентус» на выезде. Португальцы забивали во всех матчах, в том числе и в игре с «ПСЖ».

При серьёзном уровне борьбы ожидаю, что обе команды забьют», — сказал Шнякин.

Экспресс с коэффициентом 14.40.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Ювентус» с коэффициентом 8.00.

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