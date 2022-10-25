«Боруссия» — «Ман Сити»: прогноз Алексея Гасилина на игру Лиги чемпионов в Дортмунде

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Боруссия» — «Манчестер Сити» в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Ставка: Холанд забьёт минимум 2 гола за 3.86.
«Поговорим о прекрасной Лиге чемпионов. В группе, где играют «Боруссия» и «Манчестер Сити», можно сказать, что всё уже решено. У «Манчестер Сити» 10 очков, у «Боруссии» — семь, а последний тур немцы проведут в Копенгагене, где наверняка выиграют.
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Давайте вспомним их первую игру. Тогда «Манчестер Сити» ожидаемо был фаворитом, но и «Боруссия» играла неплохо, достойно оборонялась, ходила в быстрые контратаки, также как и «Ливерпуль», который в АПЛ обыграл «Манчестер Сити». Одна быстрая контратака, и «Манчестер Сити» повержен.
Хотя сложно представить сейчас поражение «Манчестер Сити». Что творит Холанд — это вообще не совсем понятно, уже примерно 22 гола забил. У Дортмунда есть свои быстрые и резкие футболисты, которые могут внести изменения в ситуацию на поле.
Брать исход или тотал не очень хочется. Я лучше поставлю на то, что Холанд забьёт не меньше двух мячей», — сказал Гасилин.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
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