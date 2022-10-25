«Рейнджерс» — «Колорадо»: ставка Максима Лебедева на игру НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Колорадо Эвеланш».
Ставка: «Колорадо» не проиграет за 1.67.
«После поражения от «Сан-Хосе» в нью-йоркском клубе решили дать отдохнуть своему основному вратарю, и «рейнджерам» тут же прилетело. Галак пропустил пять шайб, а «рейнджеры» проиграли второй матч подряд и третий в четырёх последних играх. В общем, первая в этом сезоне домашняя серия складывается для Панарина & Ко весьма неудачно и явно хуже, чем прошедшая до этого выездная.
Лучшие прогнозы на НХЛ.
Завершаться домашняя серия «рейнджеров» будет матчем с действующим обладателем Кубка Стэнли, и бомбардирские возможности нью-йоркской команды, продемонстрированные ей в последних матчах, не вселяют особого оптимизма.
Правда, и у «Колорадо» далеко не всё слава богу. И, между прочим, тоже дома. На выезде всё более или менее, а вот два последних домашних матча «лавины» тоже проиграли. Но предстоящий матч им играть в Нью-Йорке, а на выезде у «Колорадо» всё достаточно прилично.
Статистика личных встреч показывает на незначительное преимущество гостей. Причём это превосходство в 10–15 процентов сохраняется во всех матчах — и в Нью-Йорке, и в Денвере. Конкретно же, в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в Нью-Йорке в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, шесть побед у «Колорадо», и только четыре – у «Рейнджерс».
Резюме: «Колорадо» не проиграет в основное время. Даже если в хозяйских воротах будет Шестёркин и он будет в порядке. Что там будет дальше – гадайте сами», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
Самсонов потерпел первое поражение в составе «Торонто».
Овечкин вышел на 74-е место по матчам в НХЛ.
Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по победным голам.
Свечников вышел на первое место в снайперской гонке НХЛ.
- 25 октября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 24 октября 2022
-
23:00
-
22:30
-
22:00