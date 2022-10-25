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«Рейнджерс» — «Колорадо»: ставка Максима Лебедева на игру НХЛ

«Рейнджерс» — «Колорадо»: ставка Максима Лебедева на игру НХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Колорадо Эвеланш».

Ставка: «Колорадо» не проиграет за 1.67.

«После поражения от «Сан-Хосе» в нью-йоркском клубе решили дать отдохнуть своему основному вратарю, и «рейнджерам» тут же прилетело. Галак пропустил пять шайб, а «рейнджеры» проиграли второй матч подряд и третий в четырёх последних играх. В общем, первая в этом сезоне домашняя серия складывается для Панарина & Ко весьма неудачно и явно хуже, чем прошедшая до этого выездная.

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Завершаться домашняя серия «рейнджеров» будет матчем с действующим обладателем Кубка Стэнли, и бомбардирские возможности нью-йоркской команды, продемонстрированные ей в последних матчах, не вселяют особого оптимизма.

Правда, и у «Колорадо» далеко не всё слава богу. И, между прочим, тоже дома. На выезде всё более или менее, а вот два последних домашних матча «лавины» тоже проиграли. Но предстоящий матч им играть в Нью-Йорке, а на выезде у «Колорадо» всё достаточно прилично.

Статистика личных встреч показывает на незначительное преимущество гостей. Причём это превосходство в 10–15 процентов сохраняется во всех матчах — и в Нью-Йорке, и в Денвере. Конкретно же, в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в Нью-Йорке в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, шесть побед у «Колорадо», и только четыре – у «Рейнджерс».

Резюме: «Колорадо» не проиграет в основное время. Даже если в хозяйских воротах будет Шестёркин и он будет в порядке. Что там будет дальше – гадайте сами», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 14.40.

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