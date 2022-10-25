«Барселона» — «Бавария»: когда матч Лиги чемпионов, где и во сколько покажут

26 октября состоится матч Лиги чемпионов, в котором сыграют «Барселона» и «Бавария». Начало запланировано на 22:00 мск. Прямую трансляцию этой игры покажет телеканал «Матч!».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.32. Успех гостей оценивается в 2.80. На ничью дают коэффициент 4.20.
Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.00.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.40.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
Прогноз на матч «Барселона» — «Бавария» с коэффициентом 2.80.
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