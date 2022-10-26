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«Барселона» — «Бавария»: эксперты назвали шансы команды Хави победить мюнхенцев

«Барселона» — «Бавария»: эксперты назвали шансы команды Хави победить мюнхенцев
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26 октября состоится матч Лиги чемпионов, в котором сыграют «Барселона» и «Бавария». Начало запланировано на 22:00 мск. Прямую трансляцию этой игры покажет телеканал «Матч!».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.32. Успех гостей оценивается в 2.80. На ничью дают коэффициент 4.20.

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.00.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.40.

Экспресс с коэффициентом 6.72.

Прогноз на матч «Барселона» — «Бавария» с коэффициентом 2.80.

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