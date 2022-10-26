«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: эксперты назвали шансы команд в «Зелёном дерби» КХЛ

22 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Игра начнётся в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч!».
Экспресс с коэффициентом 6.72.
Уфимцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 2.50. Шансы казанцев оценены в 2.65. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.60.
Эксперты сомневаются, что матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 2.00, а на ТМ 4.5 дают 1.80.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.18. Победа команды Олега Знарка с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.95, а на успех «Салавата» можно поставить за 1.85.
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