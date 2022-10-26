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«Аякс» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов

«Аякс» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Аякс» – «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.13.

«Аяксу» необходима победа, чтобы пройти дальше. Ну и понятно, что «Ливерпуль» в этом году очень странно играет на выезде: четыре поражения в шести играх. Только что была игра с «Ноттингемом». Там красным не повезло, но в любом случае Клопп ничего в том матче не получил.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Аякс» забивает сейчас регулярно: три гола и более в шести из восьми игр в Амстердаме. В отличной форме Брайан Бробби. «Ливерпуль» забивает почти всегда. Всё это нам гарантирует много мячей.

Команды уже виделись в Англии (счёт 2:1). Так что здесь стоит ждать ТБ (3.5). Будет весело», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 5.45.

Прогноз на матч «Аякс» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.35.

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