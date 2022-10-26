«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.56.



«Вернёмся к делам нашим скорбным, а точнее, ко второму в этом сезоне «зелёному дерби». В первом, которое состоялось в Казани, победил «Салават», и весь матч не отпускало ощущение, что уфимцы играют с большим запасом прочности и в любой момент могут прибавить. Прибавлять не пришлось, они справились в основное время, хоть и с минимальным преимуществом, но «Ак Барсу» от этого было не легче. Теперь играть придется в Уфе, причем для «Салавата» это будет два «зелёных дерби» подряд с трёхдневным отдыхом между ними. А вот казанцам между двумя встречами с «Салаватом» ещё предстояло испытать унижение в Магнитогорске.



10 лучших прогнозов на сегодня.



При этом у «Салавата» в шести последних матчах одно поражение, а у «Ак Барса» — одна победа. При этом у «Салавата» действующая серия из четырёх побед подряд, а у «Ак Барса» сами знаете что. У «Салавата» трое суток отдыха, у «Ак Барса» — «Магнитка». В общем, как ни пытались руководители казанского клуба в межсезонье избежать аналогий со звёздной командой времен локаута, в эти аналогии «большие татары» раз за разом падают лицом. Тогда как «Салават» пыхтит себе потихоньку и уже вплотную подобрался к лидерам Восточной конференции.



В такой ситуации, после проигранного «зелёного дерби» в Казани, я просто не могу понять, откуда взяться победе «Ак Барса» в Уфе. И даже не победе, а хоть какому-то результату, отличному от нулевого. Но вот что я вам хочу сказать. Чем больше сейчас унижают «Ак Барс», чем глубже его забивают сейчас ногами под плинтус, тем страшнее он будет потом. Когда из-под плинтуса вылезет и встанет. А это обязательно произойдёт. Но – потом. А сейчас в «зелёном дерби» победит отдохнувший «Салават», причём сделает это в основное время и ничегошеньки «Ак Барсу» не оставит. Вот такое у меня предсказание», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.45.



Алексей Морозов: ведутся разговоры о возвращении «Лады» в КХЛ.



«Сент-Луис» поместил Бучневича в список травмированных.



Вайсфельд: Ротенберг может стать тренером сборной России по хоккею.