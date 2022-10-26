«Атлетико» — «Байер»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Байер» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Атлетико» за 1.80.



«Атлетико» поставил себя в максимально затруднительное положение. «Брюгге» уже гарантировал себе выход в плей-офф. А между «Атлетико», «Байером» и «Порту» пойдёт борьба за вторую строчку. Для того, чтобы «Атлетико» был в гонке, сохранял шансы на выход, надо побеждать «Байер». Это не удалось сделать с «Брюгге». Там было 14 спасений Симона Миньоле, великолепная игра голкипера. Здесь «Атлетико» должен забивать.



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Гризманн как будто сбросил оковы этого контракта с «Барселоной». Теперь он официально перешел в «Атлетико» — на полноценный контракт. Он забивает. Два мяча Гризманна помогли «Атлетико» одержать непростую победу в матче на выезде с «Бетисом».



Перед поездкой в Португалию в гости к «Порту» «Атлетико» просто не имеет других вариантов, кроме как обыгрывать «Байер». Леверкузен давно не побеждает. Кроме победы над «Шальке», ему нечем гордиться с Хаби Алонсо во главе. В последнем туре «Байер» не выиграл дома у «Вольфсбурга».



«Атлетико» сейчас на ходу, в хорошем состоянии. Пора включать симеоновские капканы, пора побеждать такого соперника, как «Байер». Мой прогноз — чистая победа «Атлетико» за 1.80», — сказал Генич.



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