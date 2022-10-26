«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Металлурга» за 1.70.



«В принципе, в настоящий момент соперники вполне сопоставимы по своим возможностям и своей игре. «Автомобилист» мог бы играть ещё мощнее, если бы его лазарет был поменьше. Но даже в ослабленном состоянии екатеринбуржцам грех жаловаться на результаты.



10 лучших прогнозов на сегодня.



Ещё на стороне «Автомобилиста» будет календарь, который дал гостям лишний день отдыха, а хозяевам – отнюдь не простой матч с «Ак Барсом». На этом, собственно говоря, плюсы «Автомобилиста» заканчиваются и начинаются минусы.



Главный из них – статистика личных встреч, согласно которой екатеринбуржцы вообще весь сезон тяжело играют с магнитогорцами, причём наиболее тяжело играют даже не в Магнитогорске, а дома. В гостях картина более благоприятная, там даже ничья, и «Автомобилисту» удалось подравнять результат в последних матчах.



Таким образом, вроде бы вырисовывается ничья, но вничью эти соперники если и играют, то в основном в предсезонных «товарняках». А в регулярных чемпионатах справляются в основное время. Поэтому победитель в основное время с вероятностью процентов в 90 будет. И я предполагаю, что им станет «Магнитка», которая даёт меньше сбоев и практически не даёт их в домашних матчах», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.45.



Алексей Морозов: ведутся разговоры о возвращении «Лады» в КХЛ.



«Сент-Луис» поместил Бучневича в список травмированных.



Вайсфельд: Ротенберг может стать тренером сборной России по хоккею.