«Барселона» — «Бавария»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов 26 октября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария».



Ставка: победа «Барселоны» за 2.37.



«Барселона» потеряла стабильность на осеннем отрезке сезона, что выливается в неустойчивое положение команды в международных выступлениях. Клуб вполне может остаться без раунда плей-офф, если проиграет в предстоящем противостоянии, что должно повысить и так немалую мотивацию каталонцев. В чемпионате у сине-гранатовых всё идет вполне успешно, они добыли две крупные победы над весомыми оппонентами, ни разу не пропустив, и вполне готовы дать бой чемпиону Германии.



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«Бавария» уже гарантировала себе участие в весенней стадии турнира и вполне может прибыть не в оптимальном составе, учитывая непростой календарь мюнхенцев. Красные практически догнали лидера таблицы в Бундеслиге и могут пока сконцентрироваться на чемпионате, чтобы перед зимней паузой уйти лидерами общего зачёта. Поэтому есть основания полагать, что немцы не будут так сильно заряжены на победу, как хозяева поля.



На мой взгляд, для «Барселоны» это будет одно из самых важных событий года. Проигрыш и вылет из главного европейского турнира вполне способен сказаться на дальнейшей работе Хави в качестве главного тренера клуба, и каталонцы будут очень сильно мотивированны. Да и реваншистские настроения в коллективе весьма высоки. «Бавария» вполне может позволить себе сыграть без оглядки на результат, и я считаю, что хозяева смогут добиться победы», — сказал Мостовой.



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