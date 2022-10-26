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«Аякс» — «Ливерпуль»: прогноз Павла Погребняка на игру Лиги чемпионов в Амстердаме

«Аякс» — «Ливерпуль»: прогноз Павла Погребняка на игру Лиги чемпионов в Амстердаме
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Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов «Аякс» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 2.20.

«Ливерпуль» проиграл в чемпионате аутсайдеру «Ноттингем Форрест» в последнем туре. Подопечные Клоппа забивают немного, голы даются им с большим трудом. Несмотря на то что «Ливерпуль» решил свою задачу по выходу в плей-офф, играть спустя рукава команда не будет.

10 лучших прогнозов на сегодня.

У «Аякса» нет конкурентов в чемпионате – он громит всех подряд. Голландцы – удобный соперник: они играют сами и дают это делать сопернику, поэтому у «Ливерпуля» будут свободные зоны. Учитывая настрой и ажиотаж команд, моя ставка – победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5», — сказал Погребняк.

Экспресс с коэффициентом 5.45.

Прогноз на матч «Аякс» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.35.

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