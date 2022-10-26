«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: ставка Зухры Уразбахтиной на «зелёное дерби» КХЛ

Известная ведущая Зухра Уразбахтина дала прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.98.
«В этом сезоне команды из Казани и Уфы встречались уже два раза. Сначала выиграл «Ак Барс» со счётом 3:0, а потом «Салават Юлаев» со счётом 3:2. Интересно, что команды выигрывают не дома, а в гостях.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Ак Барс» уже 11 матчей подряд не может выиграть в основное время, но не так давно в овертайме была победа над «Металлургом», а он занимает первое место в Восточной конференции.
Я думаю, что выиграет «Ак Барс» с учётом дополнительного времени», — сказала Уразбахтина.
Экспресс с коэффициентом 5.45.
Алексей Морозов: ведутся разговоры о возвращении «Лады» в КХЛ.
«Сент-Луис» поместил Бучневича в список травмированных.
Вайсфельд: Ротенберг может стать тренером сборной России по хоккею.
- 26 октября 2022
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 25 октября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00