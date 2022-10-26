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«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: ставка Зухры Уразбахтиной на «зелёное дерби» КХЛ

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: ставка Зухры Уразбахтиной на «зелёное дерби» КХЛ
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Известная ведущая Зухра Уразбахтина дала прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.98.

«В этом сезоне команды из Казани и Уфы встречались уже два раза. Сначала выиграл «Ак Барс» со счётом 3:0, а потом «Салават Юлаев» со счётом 3:2. Интересно, что команды выигрывают не дома, а в гостях.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Ак Барс» уже 11 матчей подряд не может выиграть в основное время, но не так давно в овертайме была победа над «Металлургом», а он занимает первое место в Восточной конференции.

Я думаю, что выиграет «Ак Барс» с учётом дополнительного времени», — сказала Уразбахтина.

Экспресс с коэффициентом 5.45.

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