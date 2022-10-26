«Барселона» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Бавария» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 1.5 в 1-м тайме за 2.12.
«Главная игра по афише 5-го тура в Лиге чемпионов пройдёт в Каталонии, где «Барселона» будет принимать «Баварию».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Хотелось бы, чтобы этот матч стал решающим для «Барселоны», но таковой стала игра с «Интером». Если бы «Барселона» выиграла, то был бы другой подтекст. «Бавария» идёт без потерь, а в последнем туре сама себя позабавила в матче с «Викторией».
Ничья с «Интером» лишила «Барселону» шансов самой решать свою судьбу в этой группе. Нынешняя «Барселона» сильнее прошлогодней, причём и в матче с «Баварией» каталонцы смотрелись очень прилично, но выстоять не сумели.
Сейчас «Барселона» постепенно набирает обороты. Да, было заслуженное поражение в «класико», но в последнем туре «Барселона» со счётом 4:0 уверенно обыграла «Атлетик». Команда Хави забила три гола за 25 минут, а это очень круто. Дембеле находится в отличном состоянии. Однако «Интер» уже сыграет свой матч, а там результат будет не в пользу каталонского клуба.
С другой стороны, тут всё же есть и репутационный момент. Ведь «Барселона» последние очные матчи проигрывала, поэтому Хави должен внести какие- то корректировки.
Может быть, получится, а если нет, то будет «верх». Мне кажется, что этот матч про голы и гол Левандовского, который в Германии не сумел отметиться, хотя имел моментов шесть, можно рассмотреть. Сейчас он вряд ли так отнесётся к возможностям. Я веду к тому, что «Бавария» сама любит играть в открытый футбол, а «Барселона» в её нынешнем состоянии также любит атаковать», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 5.45.
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