«Тоттенхэм» — «Спортинг»: прогноз Эдуарда Мора на игру группового турнира Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Спортинг».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.29.
«Пятый тур Лиги чемпионов в группе D. Эта группа самая интересная, состав наиболее ровный. Шанс занять первое место есть у любой из команд. «Тоттенхэм» на первом месте, на очко меньше у «Спортинга». Жду боевой игры.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Спортинг» хорошо начал, одержал две победы, потом дважды проиграл «Марселю». Но французы меньше всего подходят под стиль португальцев, в отличие от «Тоттенхэма».
Букмекеры почему-то явным фаворитом считают «Тоттенхэм». Я эту точку зрения не разделяю.
Я думаю, что «Спортинг» вполне может навязать борьбу, сыграть вничью и даже победить в Лондоне. Тем более «Тоттенхэм» последние два матча в Англии проиграл, причём проиграл по делу. Не сказать, что команда в великолепной форме.
Наверняка нас ждет вязкая игра, команды сыграют на результат. Предсказать исход сложно. Но голов будет мало», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 5.45.
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