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«Тоттенхэм» — «Спортинг»: прогноз Эдуарда Мора на игру группового турнира Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» — «Спортинг»: прогноз Эдуарда Мора на игру группового турнира Лиги чемпионов
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Спортинг».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.29.

«Пятый тур Лиги чемпионов в группе D. Эта группа самая интересная, состав наиболее ровный. Шанс занять первое место есть у любой из команд. «Тоттенхэм» на первом месте, на очко меньше у «Спортинга». Жду боевой игры.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Спортинг» хорошо начал, одержал две победы, потом дважды проиграл «Марселю». Но французы меньше всего подходят под стиль португальцев, в отличие от «Тоттенхэма».

Букмекеры почему-то явным фаворитом считают «Тоттенхэм». Я эту точку зрения не разделяю.

Я думаю, что «Спортинг» вполне может навязать борьбу, сыграть вничью и даже победить в Лондоне. Тем более «Тоттенхэм» последние два матча в Англии проиграл, причём проиграл по делу. Не сказать, что команда в великолепной форме.

Наверняка нас ждет вязкая игра, команды сыграют на результат. Предсказать исход сложно. Но голов будет мало», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 5.45.

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