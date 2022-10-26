«Металлург» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Металлург» (Магнитогорск) – «Автомобилист».
Ставка: победа «Металлурга» за 1.73.
«Из шести последних матчей «Магнитка» выиграла пять, причём все эти победы были добыты в играх с сильными, мастеровитыми соперниками. У вице-чемпионов стало больше дисциплины, а по движению они выглядят свежее всех в конференции. Проблемы «сталеварам» может создать только соперник, который любит и умеет играть от жёсткой обороны (как московские «Спартак» и «Динамо»).
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«Автомобилист» же ставить у своих ворот автобусы не умеет. Думаю, в Магнитогорске команда Заварухина проиграет. Есть и ещё один аргумент не в пользу гостей. Посмотрите, как набирает очки команда из Екатеринбурга. Она весело и креативно играет против середняков с аутсайдерами, много им забивает и стабильно добывает победы. Но реально сильного, набравшего ход соперника «Автомобилист» в этом сезоне не обыграл ни разу. Недавние матчи в Питере и в Москве с ЦСКА были проиграны безоговорочно. Ставлю на победу «Металлурга» в основное время», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 5.45.
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