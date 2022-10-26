Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Металлург» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

«Металлург» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ
Комментарии

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Металлург» (Магнитогорск) – «Автомобилист».

Ставка: победа «Металлурга» за 1.73.

«Из шести последних матчей «Магнитка» выиграла пять, причём все эти победы были добыты в играх с сильными, мастеровитыми соперниками. У вице-чемпионов стало больше дисциплины, а по движению они выглядят свежее всех в конференции. Проблемы «сталеварам» может создать только соперник, который любит и умеет играть от жёсткой обороны (как московские «Спартак» и «Динамо»).

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Автомобилист» же ставить у своих ворот автобусы не умеет. Думаю, в Магнитогорске команда Заварухина проиграет. Есть и ещё один аргумент не в пользу гостей. Посмотрите, как набирает очки команда из Екатеринбурга. Она весело и креативно играет против середняков с аутсайдерами, много им забивает и стабильно добывает победы. Но реально сильного, набравшего ход соперника «Автомобилист» в этом сезоне не обыграл ни разу. Недавние матчи в Питере и в Москве с ЦСКА были проиграны безоговорочно. Ставлю на победу «Металлурга» в основное время», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 5.45.

Алексей Морозов: ведутся разговоры о возвращении «Лады» в КХЛ.

«Сент-Луис» поместил Бучневича в список травмированных.

Вайсфельд: Ротенберг может стать тренером сборной России по хоккею.

Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 10.7: Хави — вне плей-офф, Клопп зол Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 10.7: Хави — вне плей-офф, Клопп зол
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022