«Аякс» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч 5-го тура Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.88.
«Аякс» явно утратил позиции на европейской арене и в этом сезоне не представляет такой угрозы соперникам, как раньше. Команда стала пропускать значительно больше, но хуже всего то, что и в качестве атаки наметился значительный спад. У амстердамцев уже практически не осталось шансов на выход из группы, и это не добавляет им оптимизма перед приездом очень мотивированного и сильного оппонента.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Что касается «Ливерпуля», то дела у клуба в Лиге чемпионов идут значительно лучше, чем у предстоящего противника. Англичанам вполне хватит одного балла для добычи путёвки в раунд плей-офф, но есть большая вероятность, что они попытаются сместить «Наполи» с вершины таблицы. Красные не так давно одолели в чемпионате грозный «Манчестер Сити» и явно прибудут в Амстердам в приподнятом настроении, что лишь увеличивает их шансы на успешное выступление.
На мой взгляд, в этой паре сложно рассчитывать на интригу. Да, «Аякс» играет на своём поле, однако разница в классе и текущей форме между коллективами в данный момент очень большая. «Ливерпуль» будет невероятно сильно мотивирован, чего не скажешь о хозяевах. Я считаю, что у англичан не возникнет особых сложностей с набором трёх баллов и они смогут добиться успеха», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 5.45.
Прогноз на матч «Аякс» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.35.
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