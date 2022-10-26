«Барселона» — «Бавария»: прогноз Виктора Гусева на игру группового этапа Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария».
Ставка: гол Левандовского за 1.91.
«Такого матча для прогнозирования не было ни разу в моей жизни. «Барселона» в национальном чемпионате разгромила «Атлетик» из Бильбао. Но каталонцы отстают от «Реала» в турнирной таблице. Учитывая плохое выступление в Лиге чемпионов, силы «Барселоны» могут быть брошены именно на Ла Лигу. У «Баварии» всё здорово в Лиге чемпионов и беспроигрышная серия. В Бундеслиге мюнхенцы идут на втором месте, хотя недавно расправились с «Хоффенхаймом».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Можно сказать, что обе команды на ходу. Однако в Лиге чемпионов ситуация довольно странная. Всё дело в том, что другая игра между «Интером» и «Викторией» начнётся раньше. Каталонцы и мюнхенцы уже будут знать результат этого матча перед своей игрой. Если «Интер» победит, то даже разгромная победа не поможет «Барселоне» выйти в плей-офф. Допустить, что «Интер» на своём поле отдаст решающую игру чешскому клубу, очень сложно.
Что нужно «Барселоне»? Многие уже говорили, что каталонцы сделали ставку на национальный чемпионат. Захочет ли «Барселона» хлопнуть дверью? Однако уверен, что Роберт Левандовски сыграет на свой максимум. Он великолепен, но не может поднять каталонцев в плей-офф. Это дикое для него разочарование. Здесь желание забить в ворота бывшего клуба будет запредельным», — сказал Гусев.
Экспресс с коэффициентом 5.45.
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