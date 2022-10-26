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«Барселона» — «Бавария»: прогноз Алексея Гасилина на матч группы С Лиги чемпионов

«Барселона» — «Бавария»: прогноз Алексея Гасилина на матч группы С Лиги чемпионов
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Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Барселона» — «Бавария» в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 3.32.

«Вывеска, достойная финала ЛЧ, но пока это группа, и «Барселона» может не пройти дальше. Сейчас у них четыре очка, у «Интера» и очной игры нет. «Барса» в последнем туре играет с «Викторией», и это точно три очка. «Интер» играет с «Баварией», поэтому для «Барсы» архиважный матч сейчас с «Баварией». Они играют дома, играют хорошо, если не считать поражения в «эль класико» от «Реала».

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«Барселона» очень сильна, забивает Левандовски, в суперформе Дембеле. Он в последнем туре отдал три голевых и забил сам, похоже сейчас оправдывает свой трансфер за 100 плюс миллионов. И, кстати, «Барселона» обыграла со счётом 4:0 «Бильбао», а это команда очень хорошего уровня. Плюс и «Бавария» в этом сезоне проигрывала, значит, все шансы у каталонцев есть.

Первый их матч в Мюнхене был равный, но прошло время и для «Барселоны». Давайте вспомним, как в этом сезоне проигрывала «Бавария» — это матч с «Аугсбургом», где они проиграли (0:1). У «Баварии» ставка на быстрый гол и быстрые атаки, и, когда у них это не получается, они начинают нервничать. «Барса» возьмёт мяч под контроль, и думаю, что «Баварии» будет очень тяжко. Поэтому логичной ставкой будет победа «Барселоны», но при этом уверен, что игра будет очень жаркой и мы увидим голы с двух сторон», — сказал Гасилин.

Экспресс с коэффициентом 5.45.

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