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«Барселона» — «Бавария»: прогноз Дениса Казанского на встречу 5-го тура Лиги чемпионов

«Барселона» — «Бавария»: прогноз Дениса Казанского на встречу 5-го тура Лиги чемпионов
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Барселона» – «Бавария».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.04.

«Всё очень сложно для «Барселоны», их судьба зависит от чехов. Трудно представить, что «Виктория» обыграет «Интер» и сохранит «Барсе» шансы пройти в групповой этап. К тому же большие матчи сине-гранатовые в последнее время проигрывают, достаточно вспомнить «класико».

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А тут «Бавария», которая в 27 из 28 выездов побеждает, играет в своё удовольствие. Забивает как минимум дважды в четырёх матчах ЛЧ. Немцы на диком ходу.

«Барселона», разумеется, пойдёт в атаку, по-другому дома играть нельзя. А «Бавария» в контратаках и позиционке очень хороша.

Поэтому жду большое количество мячей. Ставлю на ТБ 3.5», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 5.45.

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