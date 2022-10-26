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«Аякс» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов, прямая трансляция, где покажут

«Аякс» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов, прямая трансляция, где покажут
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26 октября состоится матч Лиги чемпионов, в котором сыграют «Аякс» и «Ливерпуль». Начало запланировано на 22:00 мск. Прямую трансляцию этой игры покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.90. Успех хозяев оценивается в 3.80. На ничью дают коэффициент 4.20.

Букмекеры считают, что матч «Аякс» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.70.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.48.

Экспресс с коэффициентом 5.45.

Прогноз на матч «Барселона» — «Бавария» с коэффициентом 2.80.

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