«Интер» — «Виктория Пльзень»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Милане

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Интер» – «Виктория Пльзень».
Ставка: победа «Интера» и ТМ 3.5 за 2.10
«Это матч, в котором «Интеру» нужно просто победить, что обеспечит ему выход из группы и попутно отправит «Барселону» в Лигу Европы. Разница мячей значения не имеет, громить соперника необходимости нет, и поэтому переусердствовать команда Симоне Индзаги здесь не должна.
10 лучших прогнозов на сегодня.
В первом матче была очевидна разница в классе – миланцы были лучше во всех компонентах, контролировали игру и заслуженно победили. Наверняка что-то подобное случится и на этот раз. Большие скорости ждать вряд ли стоит – у «Интера» только что был непростой матч с «Фиорентиной» и победной развязкой на 95-й минуте. Так что предположу, что «нерадзурри» просто обеспечат себе комфортное преимущество и доведут дело до победы и выхода из группы», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 5.45.
Прогноз на матч «Аякс» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.35.
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