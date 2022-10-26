Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — «Шериф».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-2.5) за 1.97.



«Манчестер Юнайтед» давно преодолел стартовый кризис и с каждой игрой всё больше принимает тактические принципы Эрика тен Хага. Это приносит результат как в национальном первенстве, так и в Лиге Европы. Портит обстановку только вечно недовольный Роналду. Но перед встречей с «Шерифом» CR7 принял условия тренера и вернулся к тренировкам. Весьма вероятно, что он появится на поле и постарается проявить себя, выплеснув спортивную злость на молдавский клуб. «Юнайтед» на второй позиции в группе с девятью очками в активе.



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С «Шерифом» творятся не совсем понятные дела. Команда из рук вон плохо выступает в Лиге Европы, проиграв три встречи подряд. Уступили гости и в минувшем туре национального первенства. Стоит отметить, что на протяжении трёх матчей в еврокубках футболисты «Шерифа» не могут открыть счёт забитым мячам.



«Манчестер Юнайтед» постарается занять первое место в группе, чтобы миновать первую стадию плей-офф. Календарь английских клубов весьма насыщен, поэтому два лишних матча хозяевам не нужны. Для этого необходимо одержать победу и улучшить разницу забитых мячей. Рекомендуем изучить ставку «победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-2.5) мяча» за коэффициент 1.97.



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