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«МЮ» — «Шериф»: где смотреть матч Лиги Европы, во сколько начало, прогнозы

«МЮ» — «Шериф»: где смотреть матч Лиги Европы, во сколько начало, прогнозы
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27 октября состоится матч Лиги Европы, в котором сыграют «МЮ» и «Шериф». Начало запланировано на 22:00 мск. Прямую трансляцию этой игры покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.11. Успех гостей оценивается в 32.00. На ничью дают коэффициент 10.50.

Букмекеры считают, что матч «МЮ» — «Шериф» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.75.

Если забьёт английский клуб, сыграет коэффициент 1.01. На гол гостей в букмекерских конторах можно поставить с коэффициентом 2.60. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.90.

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