«Аякс» — «Ливерпуль»: ставка Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Нидерландах

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Аякс» — «Ливерпуль» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 3 за 1.80.
«В группе А «Наполи» идёт со стопроцентным показателем набранных очков. «Ливерпуль» пока второй, у него девять очков. «Аякс» же вряд ли выше третьего места уже поднимется. «Рейнджерс» – без единой победы и с одним забитым мячом.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Аякс» дома принимает «Ливерпуль». Ситуация, когда «Аяксу» можно просто сыграть в хороший футбол и предложить этот хороший, быстрый футбол «Ливерпулю», который наверняка его поддержит. Если не будут отсиживаться в обороне, если не будут играть в футбольные шахматы, то должен получиться развесёлый футбол.
В первом матче «Ливерпуль» выиграл у «Аякса» аккуратненько — 2:1. Думаю, что и здесь минимум три мяча должны быть забиты. «Аякс» с «Наполи» доказали, что это команды, любящие играть в атаку. И там и там были результативные матчи. Думаю, и здесь футбол должен быть весёлый. У «Ливерпуля» разница 12:6, у «Аякса» — 8:12. Почему бы им минимум три не забить в очной встрече?» — сказал Генич.
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