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«Барселона» — «Бавария»: ставка Артёма Райзена на матч Лиги чемпионов

«Барселона» — «Бавария»: ставка Артёма Райзена на матч Лиги чемпионов
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Известный блогер Артём Райзен дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Бавария».

Ставка: ровно один гол в 1-м тайме за 2.66.

«В группе С Лиги чемпионов нас ждет невероятно интересный матч между «Барселоной» и «Баварией». На «Камп Ноу» каталонцам придётся обыграть мюнхенцев для того, чтобы у них были теоретические шансы для прохода в плей-офф. Да и то от них зависит далеко не всё. Если «Интер» обыграет «Викторию», то, «Барса», сорри, пролетаешь мимо плей-офф.

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В этом матче я выбираю довольно экзотичную ставку. Я буду ставить на то, что в первом тайме будет забит ровно 1 гол с коэффициентом 2.66. Мне кажется, основная россыпь забитых мячей будет во втором тайме», — сказал Райзен.

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