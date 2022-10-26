«Барселона» — «Бавария»: ставка Артёма Райзена на матч Лиги чемпионов

Известный блогер Артём Райзен дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Бавария».
Ставка: ровно один гол в 1-м тайме за 2.66.
«В группе С Лиги чемпионов нас ждет невероятно интересный матч между «Барселоной» и «Баварией». На «Камп Ноу» каталонцам придётся обыграть мюнхенцев для того, чтобы у них были теоретические шансы для прохода в плей-офф. Да и то от них зависит далеко не всё. Если «Интер» обыграет «Викторию», то, «Барса», сорри, пролетаешь мимо плей-офф.
10 лучших прогнозов на сегодня.
В этом матче я выбираю довольно экзотичную ставку. Я буду ставить на то, что в первом тайме будет забит ровно 1 гол с коэффициентом 2.66. Мне кажется, основная россыпь забитых мячей будет во втором тайме», — сказал Райзен.
Экспресс с коэффициентом 5.45.
Карасёв рассказал, как относится к прозвищу «Ручной карась Гинера».
Прогноз на матч «Аякс» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.35.
Юран: сборную России ещё три года не пустят на турниры УЕФА.
Нигматуллин: Чалову нечего делать в «Венеции».
Кике Сетьен сменил Эмери на посту главного тренера «Вильярреала».
- 26 октября 2022
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 25 октября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30