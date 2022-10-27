«Аякс» — «Ливерпуль»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, кто победил, кто забил

«Ливерпуль» одержал победу над амстердамским «Аяксом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 3:0. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».
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На 42-й минуте счёт открыл египетский форвард гостей Мохамед Салах, ему ассистировал капитан английского клуба Джордан Хендерсон. Удвоил преимущество «Ливерпуля» на 49-й минуте нападающий Дарвин Нуньес, пробивший головой после навеса Эндрю Робертсона с углового.
Третий гол в ворота Ремко Пасвера на 52-й минуте забил полузащитник мерсисайдцев Харви Эллиотт, нанёсший точный удар после передачи от Салаха.
«Ливерпуль» обеспечил себе участие в плей-офф, набрав 12 очков после пяти туров. «Аякс» — на третьей строчке таблицы, набрав три очка.
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