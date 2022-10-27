«Сибирь» — «Барыс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Сибирь» – «Барыс».
Ставка: победа «Сибири» за 2.05.
«Скабелка прямо говорит, что его команда находится на спаде и испытывает проблемы с физикой. «Барыс» действительно проиграл три матча подряд, а ухудшение идёт по многим компонентам. Блокированных бросков стало втрое меньше, в своей зоне даётся слишком много свободы сопернику. Ставил бы на то, что казахстанцы проиграют и в Новосибирске. «Сибирь» на подъёме, а особенно комфортно чувствует себя как раз в тех условиях, когда у соперника тяжёлые ноги. Лихая позавчерашняя победа над «Спартаком» это лишний раз показала.
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Обе команды в последнее время играют весело – в матчах с их участием забрасывается по пять-семь шайб. Так что и теперь результативность окажется высокой. Всё же выбираю ставку победа «Сибири» в основное время», — сказал Плющев.
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