«Сибирь» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Барыс».



Ставка: победа «Сибири» за 2.09.



«О «Барыс» опять вытерли ноги, на этот раз в Омске. Каких-то пять дней назад «Магнитка» устроила в столице Казахстана «Аргентину-Ямайку», потом в Нижнекамске битый-перебитый «Нефтехимик» отнял два очка.

А теперь на казахах оттоптался «Авангард», забросив шесть безответных шайб. Прямо-таки тебе аукцион «Кто больше?»



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А «Сибирь», кстати, может навалять и побольше. Она очень собранно проводит текущую домашнюю серию, в которой уже хлопнула с одинаковым, пусть и минимальным, счётом последовательно «Витязь» и «Спартак». И справиться с таким «Барысом», который в последнее время играет как-то не очень, а на выезде традиционно играет ещё хуже, не просто может, а обязана.



И статистика личных встреч, надо сказать, этому не препятствует. В общем и целом у «Сибири» микроскопическое преимущество, но вот конкретно в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Новосибирске, перевес уже более серьёзный: семь побед «Сибири» против трёх казахстанских.



Вывод: домашняя победа «Сибири», одержанная в основное время, пусть и с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 14.66.

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